Tenir la festa en pau

L’oci nocturn és una assignatura pendent a Sabadell. Des del tancament de la Zona Hermètica –i fins i tot molt abans–, la manca d’alternatives enfocades als joves ha generat un debat sobre quin ha de ser el model d’oci de la ciutat. Després de tres mesos de confinament, la desescalada ha posat de relleu de nou un problema que s’havia oblidat enmig d’altres prioritats de ciutat. Grups de joves s’apleguen les nits del cap de setmana al Centre. Ha reaparegut el fenomen del ‘botellón’, habitualment sorollós, que provoca molèsties entre els veïns.

A més, parcs i places es desperten plens de brutícia. Què necessitem per gaudir d’una oferta variada? El punt de partida és un full en blanc i de moment hi ha discreció sobre els plans de futur de l’Ajuntament. Rebem amb preocupació que el replantejament del model d’oci nocturn a Sabadell, que va motivar una moratòria d’atorgament de llicències durant un any, no es comenci a debatre fins passat l’estiu. És lògic que la Covid-19 hagi frenat l’administració, però cal posar de nou les prioritats sobre la taula amb un moviment històric i definitiu per poder tenir per fi la festa en pau.

