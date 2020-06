Una selectivitat extraordinària: en aquests instituts de Sabadell se celebrarà

Serà una selectivitat diferent de totes les que, fins ara, s’han celebrat. I no només perquè aquest any els estudiants es jugaran entrar a la carrera en ple estiu, el juliol, un mes després de quan estava previst.

Per primera vegada, instituts de la ciutat, públics i privats, acolliran proves d’accés a la universitat (PAU). Segons ha pogut saber el D.S., els estudiants es distribuiran entre l’institut Joan Oliver, Sagrada Família, Jaume Viladoms i l’institut Pau Vila, a banda de les aules del Campus de Sabadell de la UAB, on cada any es duen a terme les proves. Les seus es multipliquen per evitar desplaçaments i reduir concentracions.

Serà una selectivitat extraordinària, també, perquè s’allargarà quatre dies –en comptes de tres–, es delimitaran franges horàries per evitar aglomeracions i hi haurà més opcions per respondre a cada examen, per evitar desavantatges si el temari ha estat impartit durant el confinament. No canviarà el contingut, però la manera de preguntar-lo serà més flexible.

També es preveu que hi participin més sabadellencs, aquest any. Tenint en compte que hi ha 986 alumnes que han cursat segon de batxillerat a la ciutat –723 a centres públics i 263 a concertats i privats–, i que la mitjana d’aprovats és lleugerament superior al 85%, és probable que s’arribi a una participació que rondi els 850 estudiants, a banda dels que provindran de cicles formatius de graus superiors. L’any passat s’hi van presentar 732 alumnes d’instituts de la

ciutat, xifra inferior a la prevista.

Mascareta per a alumnes, professorat i personal de suport; rentat de mans; desinfecció amb gel hidroalcohòlic; i prohibició de fer els exàmens a aquells alumnes que presentin símptomes de la Covid- 19 són altres mesures que, de moment, estan previstes. I que faran que siguin les PAU més estranyes que s’han celebrat mai.

