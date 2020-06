Últim pacient ingressat amb coronavirus al Taulí després de tres mesos i mig de pandèmia

Pel cap del servei de Malalties Infeccioses del Taulí, Manel Cervantes, que ja només en quedi un de positiu és una bona notícia, tot i que es mostra atent perquè hi poden haver nous casos. “Nosaltres calculem que si hi ha menys de 5 casos per cada 100.000 habitants, és a dir, que a l’àrea de Sabadell que són 400.000 persones serien 20 malalts en 14 dies, diríem que estaríem epidemiològicament en una època favorable. Però és que no ens arriba ni a cinc, ens arriba a dos”, afegeix, que és la mitjana dels casos diagnosticats que hi ha hagut a l’hospital en el darrer mes, tot i que no han requerit ingrés. Per això, Cervantes creu que “estem molt bé”.

