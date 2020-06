Nel·lo C, el cantautor que rapejava

La cançó protesta del segle XXI no sempre porta guitarra. Tant hereu és de l’Ovidi Montllor un cantautor com Cesc Freixes, com ho és el raper Nel·lo C. I és que són les lletres i el compromís social el que ho determinen, i no pas l’estil musical.

Aquesta és la premissa amb la que s’analitza la trajectòria de Nel·lo C (Sabadell, 1990), qui acaba de publicar un nou treball. No per casualitat es titula Ànima Rebel. “És la nostra forma de pensar. Som així i treballem per aconseguir-ho”, diu Nel·lo C sense amagar-se.

Dels recitals de Serrat i Llach al hall de les facultats, o gravar videoclips a Can Puiggener amb nois MENA a ritme de trap. O de hip hop. “És el que li diem música urbana”, explica Nel·lo C, “que hereta les rimes, igual que als Estats Units”.

Però a diferència de grans noms de l’escena musical, ell ho fa en català. I amb un públic muticultural que no sempre coneix el català. “Jo m’hi adreço en català a les persones racialitzades, perquè per incloure tothom, hem de tractar tothom per igual”, enraona.

Nel·lo C, de fet, realitza tallers musicals i de rima amb menors d’edat no acompanyats i persones racialitzades. “I les sèries de Tv3 no tracten els seus problemes ni es veuen reflectits en els seus personatges”, contraposa, “perquè hi ha una bombolla que no és real”.

Costa trobar gent racialitzada i migrada a com a referents, en la Sabadell de 2020. Per això, Nel·lo C intenta aproximar-s’hi amb codis urbans propers. “El racisme és endèmic, però no empatitzes amb el que no pateixes”, enraona. “Però això, nosaltres hem de deconstruir per poder entendre el que viuen”.

I afegeix: “Encara hi ha molta gent que no ha trepitjat Campoamor, Puiggener o els Merinals”. Allà on el català no és estàndard, ni les narratives oficials serveixen per gran cosa. “No qualsevol persona pot fer aquests tallers”, que sense dubte són una eina de cohesió social als barris. “Cal un registre diferent, depenent la conversa”, diu metafòricament.

Mapa sonor de Sabadell

També intenta desmitificar el trap com música associada a les drogues, la violència o el masclisme. Una onada de joves que improvitzen els versos recorre Sabadell. I més enllà. 31 FAM. Santa salut. Elgio. Mr Mad. Chill C. Xènia Ney i Ida de Oia, de Las niñas perdidas. És el nou mapa sonor urbà a Sabadell.

