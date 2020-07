El nostre Flatiron a l’antiga Riereta

Cada dia surt a caminar, i el sabadellenc Joan Puig Vallés, de 74 anys, sempre ho fa acompanyat del mòbil, que és la seva càmera. Aquest cop va veure que la fotografia era entre els carrers dels Filadors i Pi i Margall, a l’Eix Macià. “Creuava el semàfor i em va cridar l’atenció. Dic, ‘mira, això ben enquadrat pot quedar bé’”, explica recordant com va fer la foto la setmana passada. Dit, fet i compartida al grup de Facebook Patrimoni Sabadell, on ha rebut l’admiració dels seus seguidors. L’edifici recorda al Flatiron, una construcció del 1902 molt popular dels Estats Units, ubicat a la 5a avinguda de Nova York, encara que, com apunta Joan Puig, l’edifici americà “és molt més alt i diferent!”. I l’enquadrament de la imatge no és aleatori, buscant el contrast entre l’arquitectura clàssica d’aquest edifici i la moderna que es veu a la meitat de la dreta de la fotografia, amb el Paddock i els jutjats.

A ell li agrada més el de Filadors, “l’altre tot és de vidre i tots aquests són iguals: alts, parets de vidre i no tenen cap disseny. La Torre Millenium ja té una mica més de disseny, en canvi”. Puig té bons records del carrer dels Filadors, perquè anys enrere hi vivia la seva cunyada, quan en aquella zona de Sabadell també hi havia la Riereta. Els records són ben vius. “A davant no hi havia res, anàvem a sopar i vèiem les rates que pujaven de la Riereta, sortien a les escombraries i quan passava un cotxe, totes s’amagaven”, recorda.

Aleshores, aquest edifici no existia, i anar a llocs com la Nova Creu Alta era una excursió creuant camps. Fins a la construcció de l’Eix Macià, inclòs el Parc Catalunya, als anys 80, en què es va urbanitzar de nou la zona i se li va donar una nova vida.

