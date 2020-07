BUSCADOR: On podem trobar para-sols a Sabadell?

El comerç local és un dels actius essencials de Sabadell. Potencia l’economia de proximitat, genera de llocs de feina i dona personalitat a la nostra ciutat davant la globalització. Les nostres botigues i la nostra restauració necessiten, ara més que mai, el suport dels ciutadans de Sabadell i del Vallès. Miguel, Marta, Joan, Encarna, Paco... als negocis hi trobem noms propis. En aquest moment transcendental, el Diari de Sabadell vol ser al costat d’ells, dels petits botiguers i empresaris, per acompanyar-los en el retorn a l’èxit.

Per això, llancem la campanya ‘A Sabadell hi ha de tot’: volem potenciar la proximitat com a alternativa a la compra online. La dinàmica és senzilla: vosaltres, els lectors, ens proposeu trobar qualsevol producte i nosaltres us el trobem a prop de casa, us busquem referències i us aconsellem al Diari, al paper i a la web amb un cercador que s’anirà fent gran a mesura que ens repteu a trobar allò que sembla impossible de trobar però que tens a dues passes de casa. Aquesta setmana ens heu demanat on trobar para-sols.

