Treball exigeix que el SEPE incorpori el personal a l'oficina de treball del carrer Sardà

El departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha demanat al Ministerio de Trabajo y Economia Social que el SEPE incorpori el seu personal a la oficina de treball del carrer de Sardà, que ara per ara treballa de forma telemàtica. Segons fonts del departament, "s'està produint un allau de reclamacions vinculades a la prestació d'atur pels ertos" i el personal del SOC "no té competència per atendre aquestes peticions".

El SEPE ha comunicat que el seu personal no s’incorporarà a cinc oficines de treball de Barcelona ni a quatre de la demarcació de Barcelona, entre elles la de Sabadell Sardà. D'aquesta forma, aquestes mateixes fonts asseguren que "no hi ha cap explicació a la decisió del SEPE" i recorden que des del mes passat, el SOC ja està donant servei presencial amb cita prèvia atotes les oficines de Catalunya".

Aquesta decisió ha deixat al marge d'aquest servei a centenars de persones de Sabadell adscrites a l'oficina del carrer de Sardà. Segons el departament, el mes passat, va haver de reclamar al govern espanyol que atengués les més de 4.600 reclamacions de treballadors de Catalunya que van denunciar que no havien rebut la prestació d’atur.

