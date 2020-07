Una cinquantena de persones demanen l'absolució del raper Elgio davant dels jutjats de Sabadell

Com a resposta a la condemna de sis mesos de presó del Tribunal Suprem al raper sabadellenc Alex Nicolaev, una cinquantena de persones s'han reunit davant dels jutjats de Sabadell per demanar la seva absolució. L'artista conegut com a Elgio, juntament amb els altres 11 membres del ja extint grup de rap La Insurgencia, han estat sentenciats per enaltiment al terrorisme per les lletres de les seves cançons.

La concentració també ha estat de suport per a un altre cantant, Pablo Hasél, a qui el Tribunal Suprem va condemnar a vuit mesos de presó per les lletres de les seves cançons, acusat d'enaltiment al terrorisme i d'injúries a la corona i a la policia. A diferents ciutats de l'Estat, entre les quals Barcelona, Tarragona, València o Lleida, també s'han produït manifestacions simultànies a la mateixa hora, les 19 h d'aquest dissabte.

"Amb la imminent entrada a la presó de Pablo Hasél, si la solidaritat no ho evita, la recent condemna d'Elgio i el col·lectiu la Insurgencia a sis mesos de presó per cançons, el règim dona un pas més en la seva escalada repressiva", ha iniciat el manifest llegit davant dels jutjats, al costat d'una pancarta on hi havia escrit "No callarem".

El text denuncia que es tracta d'una operació d'estat contra tot el moviment obrer i popular. "Volen atemorir-nos per impedir que ens mobilitzem amb aquest càstig exemplar, focalitzat en poques persones, però que ens afecta a totes".

En la mobilització s'ha carregat contra el president del govern espanyol: "No s'oblidarà que Pedro Sánchez, quan era a l'oposició, criticava que Valtonyc entrés a la presó per les seves lletres. I ara sí que ho permeti amb Pablo Hasél". També s'ha assenyalat Pablo Iglesias, a qui retreuen que abans demanés cançons pel seu antic programa de televisió al raper i que ara sigui un "responsable de la seva condemna".

La concentració ha incidit en la necessitat de crear un "fort moviment solidari" amb presència als carrers per reivindicar l'amnistia total i la derogació de "les lleis repressives".

