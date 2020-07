Més d’un miler d’alumnes de la comarca comencen avui els exàmens de la selectivitat a Sabadell

La selectivitat ha començat avui, un mes després de la data en què estava prevista. Més d’un miler d’alumnes de la comarca s’han distribuït entre les cinc seus que hi ha a Sabadell: l’institut Joan Oliver, la Sagrada Família, el Jaume Viladoms i l’institut Pau Vila, a banda de les aules del Campus de la UAB, on cada any es duen a terme les proves. El primer examen, de Llengua castellana i literatura.

No només seran unes PAU atípiques per l’augment de seus, que ha implicat que per primera vegada es realitzin exàmens a instituts públics i privats de Sabadell, ni per les mesures de seguretat o perquè duri quatre dies en comptes de tres. També són especials perquè el nombre d’alumnes que s’hi presentaran ha incrementat respecte a anys anteriors. Serà una selectivitat massiva, s'ha batut rècord històric de participació.

El percentatge d’alumnes que van aprovar el segon de batxillerat a Catalunya l’any 2019 és del 72,7%. Als centres de Sabadell, aquest any 2020, han superat el curs més d’un 85% dels 986 estudiants que hi havia. Aquest augment s’explica perquè Educació, arran del confinament, va establir que el tercer trimestre no podia tenir un efecte negatiu en l’avaluació.

Publicitat

És possible, doncs, que aquells alumnes que, en condicions normals no haguessin aprovat el batxillerat, facin augmentar el percentatge de suspesos aquest any a les PAU, que normalment ronda el 5%. Els exàmens, que s’han repartit per evitar aglomeracions, tindran més opcions per no penalitzar estudiants que no hagin pogut tractat determinat temari a l’aula. Des de la Secretària d’Universitats, però, s’ha insistit que no seran més fàcils. Cada alumne haurà de fer, com a mínim, 5 exàmens obligatòriament. Com a màxim, 8, per pujar la nota fins al 14.

Sense mascareta

Finalment, ahir es va revelar una de les incògnites que envoltaven la selectivitat i que generaven molta angoixa. Mentre els estudiants realitzin els exàmens, no caldrà que portin la mascareta posada. Sí que l'hauran de dur en qualsevol altre moment en què estiguin a dins de la seu.

Publicitat