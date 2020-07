Sabadell aposta per donar suport a les escoles bressol públiques i privades

El ple de Sabadell ha aprovat aquest dimarts una moció de Junts per Sabadell en què es dona suport a les escoles bressol públiques i privades de la ciutat. Es tracta d’una moció impulsada per Junts per Sabadell, i que ha trobat l’entesa del PSC i Ciutadans.

“Demanem que l’Ajuntament les acompanyi i es faciliti la seva protecció, no hi ha famílies de primer i de segona”, ha destacat la portaveu de Junts, Lourdes Ciuró. En aquest sentit, ha demanat “la mateixa empatia que amb els casals d’estiu”.

Publicitat

Aquesta comparació, però, ha estat criticada tant per Marta Morell (Podem) com per Anna Lara (Crida per Sabadell), que han considerat que no es pot posar en un mateix pla una opció de lleure com una vinculada a l’ensenyament. No obstant, Ciuró ha assegurat en una segona ronda que no era la seva intenció comparar-les en igualtat, sinó pel que fa al suport rebut pels grups del ple.

Pel que fa al PSC, Manuel Robles ha assegurat que en moments excepcionals calen mesures excepcionals. Finalment, la moció ha prosperat amb el suport de Junts per Sabadell, PSC i Ciutadans.

Publicitat