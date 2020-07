FOTOS: El debat torna al ple de Sabadell, amb distància i sense públic

La normalitat va tornant, tot i que no plenament, a l'Ajuntament de Sabadell. Aquest dimarts se celebra el ple municipal corresponent al mes de juliol, el primer que es fa de manera presencial des de l'esclat de la pandèmia.

No obstant això, no ha estat un ple com el que estàvem acostumats a veure abans de l'impacte del coronavirus. Els regidors han hagut d'escampar-se per tot el saló de plens, a les bancades on habitualment es troba el públic només s'hi han ubicat els portaveus dels grups municipals.

Publicitat

L'alcaldessa, Marta Farrés, s'ha assegut sola a la presidència del saló, mentre que la resta de càrrecs electes s'han assegut a la zona de públic, respectant el distanciament de seguretat. Pel que fa a la premsa, només hi han pogut accedir els fotògrafs i de manera puntual per prendre imatges, mentre que els periodistes han pogut seguir la sessió a través del portal de l'Ajuntament.

El ple de juliol, el primer presencial després de la Covid-19 / VICTÒRIA ROVIRA Marta Farrés, al ple de juliol, el primer presencial després de la Covid-19 / VICTÒRIA ROVIRA El ple de juliol, el primer presencial després de la Covid-19 / VICTÒRIA ROVIRA El ple de juliol, el primer presencial després de la Covid-19 / VICTÒRIA ROVIRA Montse González, al ple de juliol, el primer presencial després de la Covid-19 / VICTÒRIA ROVIRA El ple de juliol, el primer presencial després de la Covid-19 / VICTÒRIA ROVIRA El ple de juliol, el primer presencial després de la Covid-19 / VICTÒRIA ROVIRA El ple de juliol, el primer presencial després de la Covid-19 / VICTÒRIA ROVIRA

Publicitat