El Taulí obrirà la pista si hi ha un rebrot de 25 malalts

A diferència de la primera onada del coronavirus, el Taulí preveu obrir l’hospital de campanya de la Pista Coberta d’Atletisme a la primera de canvi en cas que hi hagi un rebrot. La instal·lació va estar a punt el 9 d’abril, però aleshores el nombre d’ingressos a l’Hospital de Sabadell va començar a baixar i per això no es va posar en marxa. Ara, però, el cap de Malalties Infeccioses del Taulí, Manel Cervantes, explica que en la situació actual “a partir dels 25 llits ocupats al Taulí ja voldríem obrir-lo”. Sempre d’acord amb el Departament de Salut perquè si bé l’equipament el gestiona el Taulí, també està a disposició dels hospitals de Terrassa i el General de Catalunya.

Les directrius que el CatSalut ha fet arribat a Sabadell són que s’ha de procurar mantenir l’activitat ordinària que ja s’està recuperant. I d’aquí l’interès per aprofitar tots els recursos disponibles, també l’hotel Verdi si fos necessari. Ja sigui a l’hospital o a l’hotel, Cervantes creu que seria bo traslladar-hi els pacients que ja portin 3 o 4 dies hospitalitzats amb una tendència a millorar i necessitin una mínima atenció mèdica o no es pugui garantir un correcte aïllament domiciliari.

Dues persones ingressades

A hores d’ara al Taulí hi ha dues persones ingressades amb la Covid-19, però en els dos casos l’ingrés no es va produir per això sinó per una malaltia oncològica i una diabetis respectivament, assenyala Cervantes, que afegeix que actualment a tothom que ha d’ingressar se li fa una prova PCR. Al llarg de la darrera setmana hi ha hagut un rebrot a l’Hospital de Sabadell, en què 5 persones han donat positiu a Urgències i només una ha hagut d’ingressar a planta. De les 5, tres corresponen a una empresa tèxtil, una de les quals no va anar al Taulí però les altres dues sí, per la qual cosa Manel Cervantes creu que “el problema és que al Taulí no haurien d’haver arribat”, en ser casos lleus que al seu parer s’haurien d’haver gestionat des del seu CAP. En tots els casos es tracta de persones d’entre 40 i 50 anys que no tenen una pneumònia greu.

Pla de contingència

El Taulí ja treballa amb diferents escenaris davant un possible rebrot del coronavirus, sobretot, veient que podria arribar abans del previst veient el cas del Segrià. L’hospital sabadellenc aprovarà previsiblement dimarts que ve, 14 de juliol, l’actualització del pla de contingència de l’epidèmia amb què afrontarà els propers mesos.

En un primer moment es contemplen dos escenaris. En el primer, que es podria aplicar ara mateix, preveu tenir entre 25 i 50 pacients de Covid-19 a les plantes 9 (Infeccioses) i una de Medicina Interna, sense que s’hagin de fer més canvis. El següent pas arribaria si se superen els 50 hospitalitzats pel virus i ja comportaria suspendre visites i intervencions no urgents.

Un aspecte que de moment no es preveu des de l’hospital sabadellenc és instal·lar carpes a l’exterior tipus les que el SEM ha habilitat a l’Arnau de Vilanova de Lleida. Però sí que s’estudien altres possibilitats a tocar de les Urgències per ampliar l’àrea de triatge dels casos símptomàtics.

