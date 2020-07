Comença l’estudi als 170 pisos dels Merinals

Tretze arquitectes dividits entre coordinadors, mediadors i pèrits del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) seran els encarregats de determinar l’estat –i el futur– dels 170 habitatges del polígon d’Arraona-Merinals que presumptament pateixen patologies estructurals greus. Avui, a l’escola Arraona, es presentava oficialment l’equip tècnic i la metodologia que s’efectuarà durant l’estudi.

Jaume García-Arija, portaveu de la comissió d’afectats i Francisco García, president de l’associació de veïns han celebrat aquest “primer pas”, que consideren “una primera gran victòria” del barri. “Obre la porta a l’esperança”, deia el representant veïnal.

Una reivindicació històrica

De fet, l’anàlisi de l’estat dels edificis és el primer pas que segueix a l’acord a tres bandes que signaven al gener l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat, l’Ajuntament de Sabadell i representants dels veïns afectats dels Merinals. Es tracta d’una reivindicació que lidera el veïnat fa 28 anys. En aquesta fase, els tècnics analitzaran quin és l’estat dels edificis, en un estudi comparatiu amb els 592 habitatges que ja es van enderrocar. És per això que, durant la retirada de les runes de l’últim edifici que es va tirar a terra–a plaça de Veneçuela–, tècnics del COAC van aprofitar per retirar mostres que es compararan amb els materials dels 14 blocs en estudi.

Segons l’equip tècnic, que es dividirà en quatre equips, les proves “no seran destructives” i es faran generant “les mínimes incisions possibles”. No obstant això, les proves més invasives només es faran “quan sigui imprescindible”. Anna Fàbregas, presidenta dels arquitectes tècnics del COAC va destacar que la primera finalitat de l’estudi és “garantir la seguretat dels seus residents”. José Oña, mediador de l’equip, ha remarcat que “no ens deixarem manipular per ningú”.

Anàlisi pis a pis

Dilluns, els experts ja van començar a analitzar les zones comunes dels edificis com escales, cambres i cobertes de sostres i teulades. A partir d’avui, es procedirà a analitzar l’estat de cada pis. Un cop es recullin totes les proves, caldrà actuar en conseqüència dels resultats. I és que, de fet, la signatura a tres bandes del conveni no només recollien el compromís d’elaborar un informe independent, sinó també d’acceptar el resultat de l’informe tècnic independent i actuar-hi.

En aquest cas, l’estudi servirà per determinar si els edificis poden ser rehabilitats o s’han d’enderrocar. El regidor d’habitatge, Eloi Cortés, llançava un missatge de compromís al veïnat: “Ara fem un pas al costat, però la nostra feina no acaba aquí”. Les tres bandes hauran de quedar al marge, com a mínim, fins a la tardor. És aleshores quan s’esperen els resultats.

