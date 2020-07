Les inspeccions dels pisos dels Merinals es reprendran la setmana que ve

Els estudis per determinar l'abast dels problemes estructurals dels 170 pisos del barri dels Merinals es reprendran la setmana que ve. Es tracta d'uns treballs que s'han hagut d'aturar com a conseqüència de la pandèmia i la conseqüent declaració de l'estat d'alarma, i que ara podran tornar-se a posar en marxa amb l'objectiu d'obtenir els resultats de cara a la tardor.

Així ho ha anunciat l'alcaldessa, Marta Farrés, que ha determinat que aquesta és la primera fase de les actuacions pendents d'executar. "El comitè d'experts inspeccionarà les zones comuns dels edificis, i dimecres es farà una trobada conjunta amb els veïns afectats", ha detallat Farrés.

Un cop inspeccionades les zones comuns, es procedirà a entrar als pisos per veure en quin estat es troben. Aquesta operació s'hauria d'haver fet en els darrers mesos, però la pandèmia feia impossible que els tècnics poguessin accedir a espais de particulars.

Publicitat

Aquest segon pas es podria dur a terme durant l'agost: "Si hi ha algun veí que no hi és, perquè es troba, per exemple, fora de vacances, es comunicaria amb ell per poder fer la inspecció al setembre", avança Farrés. La finalitat és tenir totes les dades i poder redactar l'estudi, que es presentaria de cara a la tardor. "Hi ha el compromís d'acceptar el resultat, sigui quin sigui, ja sigui el de reforma o enderroc", apunta l'alcaldessa.

Tot i l'aturada per l'estat d'alarma, el passat mes de març es va iniciar el procediment d'enderroc dels edificis més afectats. Al febrer, a més, es va patir un nou episodi en un dels blocs pendents d'estudi, on va caure part del sostre d'un lavabo, sense fer ferits.

Publicitat