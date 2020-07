El 3 d'octubre començarà la temporada futbolística en l'àmbit territorial

La Federació Catalana de futbol ha donat llum verd a les dates d'inici de la competició de futbol i futbol sala per la temporada 2020/21. L'acord, aprovat en la reunió de la Junta Directiva corresponent al mes de juliol a la seu central, estableix el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre com el d'arrencada de les competicions oficials d'àmbit territorial a Catalunya, concretament la Primera, Segona i Tercera Catalana de futbol masculí i la Preferent i Primera Divisió en categoria femenina. En futbol sala, està previs l'inici de la Divisió d'Honor i la Primera Catalana masculina y femenina el 3 d'octubre, així com totes les màximes categories de Divisió d'Honor en la base. Les següents categories ho anirien fent de manera esglaonada, entre el 10 i 11 d'octubre i l'últim cap de setmana d'octubre. Aquestes dates estan subjectes a possibles modificacions, en cas de no poder començar les competicions per motius sanitaris.

D'altra banda, des de l'Associació de clubs de Sabadell, el seu president, Lino Gutiérrez, ha fet una valoració "positiva" de la feina realitzada per la Federació Catalana "en uns moments molt complicats per la greu crisi generada per la Covid-19 que ha trastocat la vida de moltes persones i ha afectat molt directament en el món de l'esport i el futbol". Sobre la polèmica generada pels no ascensos en categories de base, Lino demana "respecte" per les decisions de l'ens federatiu. "Podem estar d'acord o no, però hem d'entendre que aquestes decisions es prenen pensant sempre que poden ser les més adients en l'actual situació. Segurament hauríem de dir que són les menys dolentes i sempre hi haurà clubs enfadats".

Publicitat

Lino Gutiérrez entén la postura d'alguns clubs que s'han quedat sense ascensos, però vol subratllar que "el futbol base l'entenc com una fase més formativa que de competició. Entenc que sàpiga greu no recollir el fruit a una bona temporada dels nens o nenes, però penso que més enllà de pujar o no de categoria s'ha de valorar el factor educatiu. El futbol de base és formació, divertiment i esbarjo. Penso que el problema és més dels pares i entrenadors que dels mateixos nens. També alguns equips que eren segons o tercers amb possibilitats d'agafar als que anaven primers en el moment de la suspensió podrien tenir motius de queixa. La Federació ho tenia molt complicat i penso que va prendre la decisió adequada en unes circumstàncies molt especials. Mai havíem viscut una cosa així".

En canvi, el president de l'Associació local considera que "la principal preocupació potser hauria de ser més la faceta econòmica. Molts clubs han quedat tocats i podrien fins i tot veure perillar la seva continuïtat. Penso que la Federació hauria de treballar per trobar mesures que permetin als clubs refer-se i continuar la seva labor formativa i de competició la pròxima temporada".

Publicitat