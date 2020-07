A poc més de dues setmanes perquè comenci el play-off exprés a terres andaluses, la ciutat ja batega en arlequinat. A la iniciativa de les banderes a balcons i finestres s'hi han sumat a les últimes hores edificis emblemàtics com poden ser la Torre de l'Aigua o el Mercat Central.

Al Diari de Sabadell us hem demanat que ens envieu fotografies de com col·loqueu les banderes als balcons per donar suport als homes d'Antonio Hidalgo. Ens les podeu seguir enviant al WhatsApp del Diari, al 682.14.65.42

Banderes arlequinades al balcó / CEDIDA Banderes arlequinades al balcó / CEDIDA Banderes arlequinades al balcó / CEDIDA Banderes arlequinades al balcó / CEDIDA Banderes arlequinades al balcó de l'Emili / CEDIDA Banderes arlequinades al balcó a la Rambla / CEDIDA Banderes arlequinades al balcó a la plaça Espanya / CEDIDA Escut del Sabadell / ANGELINA IZQUIERDO Esperant celebrar l'ascens / JOSEP El director de Comunicació i Relacions Externes de la Secretaria General de l'Esport, Xavi Andreu / CEDIDA Banderes arlequinades al balcó al carrer Zurbano / M. CARME CUTAL Banderes arlequinades al balcó / CEDIDA Banderes arlequinades al balcó / TONI TIÓ Banderes arlequinades al balcó / NÚRIA Bandera de l'Ángel Pérez Serra, que va morir el passar 23 de març, arlequinat fins la mort / CEDIDA Banderes arlequinades al balcó / CEDIDA Bandera a la finestra del Diari de Sabadell / D.S.

