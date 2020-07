El contrast curiós entre el vell i el nou

Fa molt temps que Valentí Oliva fa fotos per Sabadell, quan no està de viatge, cosa difícil en els temps que corren. Vapors, xemeneies, edificis, etc., són els protagonistes habituals de les seves fotografies arquitectòniques, el seu camp preferit per explorar. “Sabadell és la meva ciutat, volto, observo i em relaxa”, explica aquest professor ja jubilat de les sortides que fa habitualment amb la seva càmera, una Sony RX 100-VI compacta amb què passa desapercebut però alhora pot treure un resultat de gran qualitat.

En aquest cas es va aturar a l’escola de disseny ESDi, al carrer de Marquès de Comillas (Gran Via), en un angle en què enfoca els antics Docks, magatzems de llana que es van construir el 1918 al costat de l’antiga línia de ferrocarril, en contrast amb un edifici residencial contemporani al mateix carrer. En aquesta zona ja fa un temps que hi havia fet fotos, però en aquest cas va veure clar que s’havia de parar a fer-ne una de nova perquè “sempre busco aquests contrastos arquitectònics entre el que és nou i el que és vell”. I havia de ser vertical indiscutiblement per poder fer l’enquadrament que donés sentit a la imatge.

La façana de l’edifici clàssic en comparació amb el modern de fons amb les finestres li donen un conjunt “curiós” que s’escapa del que és “típic”. I per reforçar el contrast entre l’antic i el nou, ha editat la foto per reforçar els colors càlids. Aquest tipus de fotografia d’edificis explica que qualsevol el pot fer arreu de Sabadell, ja que “només necessites recórrer les xemeneies”. Per exemple, un dels llocs on aquesta diferència d’època és més evident és a l’Eix Macià, en què es dona el contrast d’algunes cases amb grans edificis.

