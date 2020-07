L'últim adeu als 14 difunts de la residència Vivaldi: "Mai oblidarem el vostre somriure"

El 10 de març va ser l'últim dia que va poder veure la seva mare. Vint dies després, moria per Covid-19 a la residència. Des d'aleshores, la Sole no ha deixat de pensar-hi en cap moment: "No és just com van morir, sense oxigen i completament sols", expressa emocionada.

Parla dels catorze residents del centre geriàtric Vivaldi que van morir durant la pandèmia per Covid-19. Ells són Lola, Trini, Marcial, Manuel, José, Teresa, Dolors, María, Carmen, Juanita, Patro, Josep, Rafaela i Fernanda. Dijous al vespre, una cinquantena de persones s'aplegava a l'església de Sant Fèlix per retre l'últim homenatge als difunts: "No és un adeu, és un gràcies", expressava la familiar d'un d'ells.

Els familiars van deixar reposar sobre l'altar una fotografia dels seus pares i mares per fer més càlid l'homenatge. Els presents es van deixar emportar pel discurs del frare franciscà Manel Hernández, que oficiava la missa, en un context on el contacte físic estava limitat i, les emocions, a flor de pell. De fet, en el moment de donar la pau –colze amb colze–, una dona xiuxiuejava a l'acompanyant: "Ara mateix m'estimaria més una abraçada".

"Mai sereu el nostre passat"

Durant el discurs dels familiars, van reconèixer la feina de la generació dels difunts: "Van lluitar molt pel nostre benestar, li devem tot el nostre amor i agraïment", resava la lectura. I també prometia que "ni la distància, ni el context actual faran que oblidem vostres somriures. Mai sereu el nostre passat". I l'església es va inundar en aplaudiments.

La Sole assegura que ha arribat a culpar-se d'ingressar la mare a una residència. Una altra dona, la Marisol, assegura que l'espera durant mesos s'ha fet "eterna", però va poder acomiadar-se de la seva sogra dignament. Va morir quan començava la fase de represa i fins i tot van poder entrar a l'Albada. Però dijous es marcava un punt d'inflexió en el dol de les catorze famílies. Ara sí que podran dormir més tranquils.

