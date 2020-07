Més d’un miler d’alumnes de la comarca van acabar ahir la selectivitat a Sabadell

“Ja som lliures”. Així és com se senten 1.141 estudiants de la comarca que, des de dimarts, van estar fent els exàmens per entrar a la universitat l’any vinent a Sabadell. Van acabar ahir, encara que ho haurien d’haver fet fa exactament un mes. Després d’haver ajornat el començament de les vacances, en què alguns estudiants tenien previst treballar i altres marxar de viatge, el significat de l’estiu ha cobrat més sentit.

Abans, però, els alumnes han hagut de respondre sobre El Lazarillo de Tormes; Josep Pla, Àngel Guimerà o Rodoreda; El 3 de maig a Madrid, de Francisco Goya; el listening d’Anglès que en algunes aules ha anat acompanyat de problemes tècnics; John Locke i Plató; o la Mancomunitat de Catalunya.

Publicitat

La seu de la selectivitat que ha acollit més alumnes ha estat el Campus de la UAB, on han fet els exàmens 297 alumnes. Per les altres quatre seus, on no s’havien celebrat mai les PAU, hi han passat al voltant de dos-cents alumnes per cadascuna: Sagrada Família (209), l’institut Pau Vila (197), l'Institut Joan Oliver (222) i el Jaume Viladoms (216). A banda d’adolescents de tots els instituts de la ciutat, n’hi havia també de Castellar, de Sant Quirze o de Barberà. El centre educatiu de Sabadell que més estudiants ha aportat a les proves d’accés ha estat la Sagrada Família, 103.

Però no només s’han multiplicat les seus, també les aules on s’han fet els exàmens. Per cadascuna, hi han passat una mitjana de 15 joves. En conseqüencia, també s’han hagut de doblar els vigilants. Això, sumat al dia més de durada i a les mesures de seguretat, ha provocat que sigui la selectivitat més cara de la història, amb un sobrecost de 3 milions d’euros.

Publicitat