Nou ajut de 100 euros a les famílies per destinar a activitats de lleure educatiu

Ja és oberta, a partir del 15 de juliol i fins al 14 de setembre, una prestació extraordinària de la Generalitat per demanar una ajuda per destinar al lleure educatiu a Catalunya. Va dirigida a infants que tinguin entre 3 i 17 anys. És de 100 euros si l'activitat implica pernoctació i de 80 euros si no n’implica.

Publicitat

Un dels requisits de l'ajuda, oberta fins a l'exhauriment del pressupost destinat, és que la unitat familiar tingui ingressos bruts inferiors als 25.180,44 euros anuals (es considera que els ingressos bruts de la unitat familiar són inferiors a aquest import si aquests no superen els 12.590 euros en el període comprès entre l’1 de gener i 30 de juny de 2020). Les activitats de lleure han de tenir lloc entre el 22 de juny i el 13 de setembre de 2020. Es poden trobar totes les condicions de les ajudes al web de la Generalitat.