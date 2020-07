De Harvard a Sant Quirze del Vallès

[Per Arnau Bonada, economista i president de la Xarxa Onion]

Gràcies al big data, aquesta és la primera crisi econòmica de la història que podem seguir pràcticament en temps real. Un bon exemple d’aquest fet és el magnífic reportatge Sabadell s’impulsa, elaborat per aquest Diari a partir de l’eina Pulso del Banc Sabadell. Una mica més lluny, a Harvard, el grup investigador Opportunity Insights està duent a terme uns estudis econòmics fascinants, combinant dades, entre d’altres, de targetes de crèdit, d’empreses de confecció de nòmines o de mobilitat de Google.

La primera gran conclusió a la qual han arribat aquests investigadors és que, en la crisi actual, no serveixen els tradicionals instruments d’expansió monetària. És a dir, reduir impostos als consumidors i augmentar la despesa pública indiscriminadament no farà disminuir l’atur. Perquè, a diferència de crisis anteriors, aquesta no es centra en la indústria de béns durables o de la construcció, sinó en el sector serveis. I això es fa palès, per exemple, als comptats més rics dels Estats Units, on la població més benestant s’ha reclòs i ha teletreballat, deixant de consumir serveis de proximitat i enviant a l’atur els més pobres.

La seva segona gran conclusió és que la solució a l’actual crisi econòmica serà sanitària o no serà. És a dir, només una vacuna o una cura contra el virus aconseguiran recuperar veritablement l’economia.

Si tornem a travessar l’Atlàntic, a França trobem que el grup d’experts que està dissenyant el pla de rellançament econòmic nacional ha arribat a conclusions similars. Philippe Martin, per exemple, defensa que s’han de dur a terme simultàniament polítiques d’oferta i de demanda: del costat de l’oferta, un “escut antifallida” a les empreses perquè puguin resistir; i, pel que fa a la demanda, subvencions als més necessitats, ja que, a part d’ésser socialment just, aquests diners es transformen ràpidament en un consum més elevat.

Què es pot fer des del món local? Poso d’exemple una mesura aprovada per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. Es lliurarà un talonari de vals per un total de 100 euros a les famílies més afectades econòmicament per la crisi. Aquests vals són bescanviables en compres als comerços locals. Una mateixa subvenció, per tant, suposarà ajudar tant la demanda com l’oferta i, a més, amb la garantia que els fons es queden al mateix municipi. Bravo!

