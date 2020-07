Dani Dalmau, un dels socis que viatjarà a Algesires: "És la millor loteria que m'ha tocat mai"

El 'play-off' és a porta tancada i, per tant, sense aficionats a les graderies. Però el Sabadell en tindrà dos al Nuevo Mirador d'Algesires aquest diumenge. Com s'explica? Doncs el Consell d'Administració del Centre d'Esports va decidir cedir dues de les vuit places que li corresponen a la llotja com a club per a dos socis i va obrir i fer un sorteig entre tots els que s'apuntessin a la iniciativa. El premi era la plaça a l'estadi pel primer partit i una nit d'hotel. Uns 300 van entrar al bombo i un dels afortunats ha estat Dani Dalmau, soci número 97. "Estic de vacances i m'hi vaig inscriure sense massa esperances. Quan he vist el meu nom, he fet un bot increïble d'alegria. És la millor loteria que m'ha tocat mai", ens diu mentre prepara la logística del viatge que finalment farà per carretera. "El tema dels vols era complicat, i penso que, malgrat la pallissa de quilòmetres, el cotxe és la millor opció".

El Dani és un soci incombustible que té el seu seient a la part central de la zona de preferència. Ara s'haurà d'adaptar a unes circumstàncies totalment noves per a ell. "Ja m'han dit que no podrà anar amb pantalons curts ni portar cap element arlequinat a la llotja. Hauré d'anar vestit com a directiu. Serà una experiència nova, però valdrà la pena per tornar a veure el Sabadell després de tants mesos sense futbol i en un partit clau", reconeix. La llàstima és que no es pot quedar tota la setmana si el conjunt arlequinat segueix endavant i es planta a la final del dia 26. Ell es considera "sempre optimista i crec que es pot aconseguir encara que el primer rival, l'At. Madrid B, és molt dur".

No ha pogut assistir a cap dels últims play-off als desplaçaments, com a Eibar o Irun, però el Dani té un gran record d'un partit històric pels arlequinats: "Vaig ser a l'última jornada de la temporada 83/84 al camp del Binéfar on vam aconseguir l'ascens a Segona A en un partit inoblidable. Ho vam celebrar moltíssim". Diumenge estarà a Algesires per donar ànims a l'equip i continuar endavant en el seu camí cap al futbol professional. L'afició tindrà representació al Nuevo Mirador.

