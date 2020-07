Sabadell suspèn la Festa Major per evitar possibles contagis de la Covid-19

L'Ajuntament de Sabadell ha decidit anul·lar de manera definitiva la Festa Major 2020 davant del risc de contagi de coronavirus, posant la salut pública individual i col·lectiva en primer lloc. Tot i que els esforços del consistori i els organitzadors han anat sempre encaminats a mantenir una programació que garantís totes les mesures de seguretat i permetés reactivar el teixit cultural de la ciutat, l’augment de casos de contagi en els darrers dies ha fet que es prengui aquesta decisió.

La Festa Major 2020 havia estat treballada entre l'Ajuntament, les entitats de la ciutat i les comissions del procés participatiu, i s’havia concebut més que mai de quilòmetre zero i repartida per tota la ciutat. La situació provocada pels casos de rebrot ha alterat finalment la programació i a hores d’ara ja s’ha informat a les entitats implicades de l’anul·lació de la Festa Major. Alhora, s’emplaça a les entitats i les associacions a continuar treballant propostes i activitats per la Festa Major de 2021.

El consistori estava treballant fins ara en un format que s’adaptés a les mesures sanitàries establertes per les autoritats competents. L’objectiu era evitar massificacions a l’espai públic, fet pel qual es treballava amb propostes de petit i mig format. Amb aquest plantejament, una de les mesures que ja s’havia pres és la d’eliminar el castell de focs entès com fins ara. En aquest sentit, es volia evitar que la ciutadania es reunís a l’Eix Macià o al Parc Catalunya per veure l’espectacle pirotècnic, que per segon any consecutiu havia d'assumir l'empresa local Pirotècnia Gironina.

Fins a dia d'avui, la proposta més plausible passava per fer un espectacle amb focs artificials alts, és a dir, que poguéssin arribar a punts més elevats per poder-se veure des de tota la ciutat. D’aquesta manera, s’eliminarien els elements més baixos, evitant, així, l’efecte crida per aplegar-se a la zona de Francesc Macià.

D'un dia menys... a cap

Un altre element que havia de ser nou d'aquest any era que la festa duraria un dia menys. El castell de focs s'havia de diumenge 6 de setembre i el dia 7 seria festiu, però no hi hauria hagut activitats.

A banda, el pregó també estava exposat a patir canvis. La crida multitudinària a la plaça Sant Roc hauria deixat pas a un format diferent que encara s'estava pendent de definir que encara s’està definir.

