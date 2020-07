Els llibres del ‘procés’ assalten la versió estiuenca de Sant Jordi

‘Second round’ pels coneguts com llibres del procés. Després del boom que van viure la passada tardor (amb les reflexions de la majoria de polítics empresonats i a l’estranger), arriba ara una nova tongada. I ho fan coincidint amb el Sant Jordi d’estiu, que se celebra, en principi, el proper dijous (23 de juliol). Tot i això, estarà molt limitat pels rebrots de la Covid-19 i no és descartable que s’acabi suspenent en la totalitat o en part.

La distopia d’Anthony Corey

Entre les novetats del procés que s’estrenen dijous es troba el jove autor sabadellenc Anthony Corey, que publica Catalunya XXI: Pau i guerra. Es tracta d’una novel·la distòpica en la que especula sobre com seria una hipotètica República Catalana, 20 anys després de la seva independència. La distopia és un gènere molt suggerent i que encara no estava treballat en la temàtica literària del conflicte català.

A més, Sabadell viu aquests dies un petit desembarcament de figures públiques que presentaran les seves obres a La Llar del Llibre. Ahir va ser el cas de Gonzalo Boye, advocat de Carles Puigdemont i els altres exconsellers del cercle de Waterloo.

Avui a les 12 h és el torn del reconegut periodista Antoni Bassas, qui visita la llibreria del carrer de Sant Quirze per parlar de La nació en portada, el seu assaig sobre el tractament del procés independentista a premsa catalana i espanyola.

Igualment, el proper divendres arriba la portaveu de Junts per Catalunya al Congrés, Laura Borràs, qui presenta El poder transformador de la cultura. Tot i que es tracta d’un assaig literari, la seva presència aixeca un evident interès polític, en mig de la seva imputació per un suposat delicte de fraccionament de contractes en la seva època com a directora de l’Institut de les Lletres Catalanes. Borràs conversarà amb l’escriptora local Montse Barderi (19 h).

És notòria l’activitat editorial del món postconvergent. El mateix Carles Puigdemont publica la setmana vinent la primera part de M’explico (la segona arriba a la tardor), juntament amb el periodista Xevi Xirgo.

Sabadell ja té cartell festiu

L’Ajuntament de sabadell ha fet públic el cartell amb motiu de la Festa del llibre. A la ciutat es muntaran parades de carrer davant les llibreries i s’organitzaran petits actes a la tarda nit, com el brindis literari de Macondo (20 h).

