La suspensió de la Festa Major impacta en col·lectius i entitats

Quedar-se sense Festa Major era una opció, però més o menys hi havia l’esperança de poder-la celebrar en menor format. Les entitats de la ciutat han treballat en les darreres setmanes amb la previsió que podrien organitzar alguns dels actes amb menor format, però ara es troben amb la necessitat de repensar la seva activitat.

Així es manifesta el portaveu de la Comissió de Festes Populars de Sabadell, Pau Recio, que assegura que la cancel·lació total ha estat un cop dur. “Portàvem mesos treballant en un programa que s’adeqüés a la normativa, ens hem trencat el cap, i al final no tindrà els seus fruits”, lamenta. Les tretze entitats que configuren el col·lectiu beuen dels actes de Festa Major, donat que el que recapten en els quatre dies d’actes els permet mantenir una estabilitat econòmica per la resta de l’any.

Per aquest motiu tenen previst traslladar a l’Ajuntament algun tipus de flexibilitat per poder seguir ingressant els imports previstos en matèria de subvencions per acte celebrat. “Proposem fer la programació prevista aquells quatre dies des d’ara i fins a finals d’any o fins i tot fins el juny de l’any que ve, activitats com les Barraques, el Saballut de Ferro, els Titius, l’Animalada o els Garrotins”, destaca Recio, activitats que ja s’havien reformulat per la pretesa Festa Major de forma itinerant i que ara es volen redibuixar a llarg termini.

Publicitat

Algunes entitats, com els Diables de la Creu Alta, ja havien assumit una despesa extra pensant en la Festa Major. “Ja hem pagat l’assegurança de foc només pensant en la Festa Major, donat que ens han caigut tots els actes que teníem previstos aquest any”, lamenta Sílvia Burillo, membre del col·lectiu. En aquest cas els suposa un import d’entre 300 i 600 euros, però hi ha entitats on aquest import s’eleva. “Si no es programa res, moltes entitats ho passaran molt malament”, adverteix Recio.

Les colles geganteres també lamenten no poder-se passejar els dies de màxima esplendor a la ciutat: “Davant la possibilitat de rebrots no hi podem dir massa, però”, lamenta Albert Gusi, president dels Geganters de Gràcia, que encara tenen l’esperança de poder celebrar la festa del barri: “És la tercera setmana de setembre, encara tenim un cert marge”, diu.

Els restauradors, com els de l’Eix Macià, reconeixen que per Festa Major hi ha un risc de rebrot, sobretot a la seva zona, on s’hi planta habitualment la fira d’atraccions. “Per cada local hi passen mil clients, amb què només un doni positiu, el risc és molt elevat”, admet Javi Fernández, propietari del Bar Popeye. Pel que fa al comerç, Josep Maria Porta, de Sabadell Comerç Centre, admet que serà un cop dur, però que cal ser prudents: “No ens la podem jugar, i que a partir de les concentracions tornem a reactivar els tancaments”, adverteix.

Publicitat