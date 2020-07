Marc Ribas: "Al territori tenim coses realment brutals"

El popular cuiner i presentador de TV3 Marc Ribas va venir a Sabadell de rodatge per a la quarta temporada del programa Joc de cartes. A més, va passar per les instal·lacions d’Stern Motor. El concessionari sabadellenc patrocinarà per segon any consecutiu el programa posant els vehicles –Smart Fortwo elèctric, per a la programació estiuenca, i una Mercedes-Benz classe V, per a la tardor, amb capacitat per a vuit persones i equipat amb els millors sistemes de seguretat i multimèdia–. De la mà de Joaquim Badia, gerent d’Stern Motor, Ribas va rebre les claus dels vehicles que li permetran passejar per la geografia catalana buscant els millors restaurants.

Quin és l’èxit de ‘Joc de cartes’?

D’una banda, es deu al fet que en aquest país ens agrada molt menjar a fora i, en general, tenim interès per la gastronomia. Fa molts anys que llegim receptes o mirem programes de cuina, per tant, això vol dir que no és una cosa nova. No ens hem inventat res. D’altra banda, però, i a diferència d’altres programes o concursos, aquí no es tracta de veure qui sap cuinar més o si ha aplicat una tècnica més o menys moderna, perquè si no sap cuinar, és molt difícil que tingui llaços empàtics. En canvi, tothom va o ha anat alguna vegada a algun restaurant i com a comensal s’atreveix a tenir la seva opinió i el seu criteri. I així és més fàcil connectar-hi.

Com ha anat el rodatge?

Ha anat bé, però ha costat una mica en relació amb el tema de la Covid-19 a causa de les mesures que hem hagut de prendre, que ens ha suposat invertir més temps per gravar. A més, ens hem trobat amb diversos restaurant tancats i això té relació amb la gran pregunta que em fa la gent a les xarxes socials sobre com ho fem a l’hora de triar els restaurants. En primer lloc, jo no els trio, simplement proposo temes gastronòmics sostenibles... I a partir d’aquí es decideix seguint uns requisits. Per exemple, que el restaurador se sàpiga expressar bé, perquè a vegades si es tenen dificultats a l’hora de comunicar, no es pot comptar amb ells.

Quines sorpreses ens oferirà la quarta temporada?

Sempre hi ha sorpreses, perquè els restauradors són diferents i això acaba provocant que sempre hi hagi sorpreses. Aquest any hem decidit veure la rivalitat territorial d’una ciutat amb una altra. Per exemple, farem Sabadell vs. Terrassa i Vilanova vs. Sitges, entre altres. N’hi ha que tenen rivalitat gastronòmica evident i n’hi ha que tenen una rivalitat històrica, que a vegades pot ser un simple acudit.

En què consisteix la gastronomia brutal?

Gastronomia brutal és un projecte de creació, divulgació i plaer gastronòmic. És el meu laboratori, on tot té a veure amb la gastronomia des d’un punt de vista emocional i visceral, amb la intenció d’oferir-ho al màxim de gent possible. Això significa que quan descobreixo un productor o un producte brutal en algun lloc, intento transmetre aquest coneixement a través d’aquests productes amb el segell brutal. Crec que és la riquesa del nostre territori. Tenim coses realment brutals.

Quin és el sostre de Marc Ribas?

Crec que el camí no s’ha acabat. L’avantatge de la cuina és que contínuament pots estar aprenent. Estic segur que em jubilaré com a cuiner i no com a presentador de televisió. Simplement, és una anècdota que surti a la tele, però no és la finalitat.

