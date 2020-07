Us han contactat els rastrejadors de la Covid-19? Expliqueu-nos el vostre cas

L'impacte que ha tingut el coronavirus ha fet que la Generalitat hagi posat en marxa un sistema de rastrejadors per intentar detectar casos positius de Covid-19 i possibles contactes. La finalitat és delimitar els possibles casos de contagi i la propagació de la malaltia.

Des del Diari de Sabadell volem escoltar-vos, i per això busquem persones que hagin estat en contacte amb positius i saber si els han contactat des d'Atenció Primària o Salut per fer-los la prova PCR o algun tipus de seguiment. De fet, els experts apunten que no hi ha prous rastrejadors i que, per tant, podria no estar-se fent el seguiment adequat de possibles positius.

És per aquest motiu que us demanem que us poseu en contacte amb el WhatsApp del Diari de Sabadell, a través del telèfon 682.14.65.42.

