Tanca un bar del nord per un cas de coronavirus

El cas positiu de coronavirus d’un client d’un bar de Sant Julià, al nord de la ciutat, ha obligat a tancar temporalment l’establiment. De fet, tots els clients que hi hagin anat del 13 al 22 de juliol haurien de fer-se una prova de detecció de Covid-19 al seu centre d’atenció primària de referència. Aquest és el període de temps durant el qual va anar-hi la persona que ha donat positiu. També s’han realitzat tests als treballadors.

Concretament, es tracta de l’establiment Ca la Loli, situat al final de l’avinguda de Matadepera. A l’entrada, aquest dijous, hi havia penjat un cartell on s’alertava d’un “lleu repunt” de Covid, motiu pel qual quedava tancat. Segons l’Associació de Veïns de Sant Julià, dos locals més de la zona també han abaixat la persiana per prevenció. Un d’aquests està ubicat, exactament, al costat, el bar Uribe.

Sobre el cas, des del CAP del Nord s’ha fet arribar un missatge de prudència adreçat als veïns, a través del Twitter de l’Associació de Veïns de Can Deu. A banda de recordar les mesures de seguretat a seguir en els bars, també han puntualitzat que només han de realitzar-se les proves els clients que hi han estat, i no els veïns que són de la zona.

En aquests moments, l’Àrea Bàsica de Salut del CAP del Nord té comptabilitzats 161 positius i 801 positius des de l’inici de la pandèmia. La taxa més alta de contagis per habitant a Sabadell està localitzada a Ca n’Oriac, amb 151 casos acumulats per cada 10.000 habitants.

Publicitat

Discoteques tancades

Els rebrots a diferents parts del país han obligat el Procicat a tancar discoteques, sales de ball i locals de festes amb espectacle a Catalunya. El Govern ha expressat que la decisió es pren a causa de la situació epidemiològica, la qual requereix “mesures especials de contenció” per frenar la transmissió del virus i “protegir la salut de la població”.

A Sabadell, aquestes restriccions afectaran locals com la discoteca La Nit, que va reobrir a finals de juny, tres dies a la setmana. En el local, entre altres mesures, era obligatori l’ús de mascareta. Tampoc no podran obrir per fer servei de “sala de festes amb espectacle” el Sabadebidoo o el Concor.

Hi ha una desena d’establiments més a la ciutat que disposen de llicències actives d’oci nocturn. La mesura, però, no afectarà bars musicals.

Paral·lelament, també es limitarà l’horari d’obertura de salons de joc, casinos i sales de bingo. Hauran de tancar a les dotze de la nit. La mesura s’allargarà quinze dies, des d’aquest mateix dissabte.

Publicitat