El Sabadell, a la final després d'una dramàtica tanda de penals (2-2)

A la final. El somni de l'ascens continua viu després de superar en una altra tanda de penals èpica a la Cultural Leonesa (7-6). El partit també ha estat una ruleta russa. El Sabadell el tenia dominat després de l'1-0 de Néstor en el minut 13. Fins i tot ha pogut sentenciar abans del descans en una claríssima oportunitat d'Edgar Hernández i en un contracop mal culminat. També Mackay ha evitat l'empat amb una gran intervenció.

A la represa, l'equip arlequinat semblava exercir de nou el control de la situació amb possessions llargues que desesperaven al conjunt lleonès. Però una acció aïllada on ha faltat contundència defensiva ha permès la Cultu igualar el marcador. El duel ha estat una permanent ruleta russa on podia passar de tot. Hidalgo ha mogut banqueta amb l'entrada de Boris, Héber Pena i Xavi Boniquet. No s'ha produït la reacció esperada i la Cultural, quan només faltaven 6 minuts, semblava sentenciar amb l'1-2 de Menudo amb una espectacular volea.

No s'ha enfonsat el Sabadell i com deia Hidalgo, ha lluitat fins a l'últim sospir. Ha trobat la recompensa a l'afegit amb un gol de Boris després d'una centrada de Lanzarote i primera rematada d'Óscar Rubio. De nou a la pròrroga on el més destacat ha estat un llançament de falta de Lanzarote que ha salvat el porter Leandro amb una gran intervenció, propiciant la tanda de penals, segona pel Sabadell.

Publicitat

Aquesta vegada encara ha tocat patir molt més. Els dos equips hi han transformat els cinc llançaments inicials i en segona ronda, ja a cara o creu, la Cultural ha tingut l'oportunitat de passar després de l'errada de Beitia. Ho ha evitat Mackay. Després ha marcat Xavi Boniquet i Mackay ha tornat a fer de Sant parant el segon llançament. A la final contra el Barcelona B.

Ampliarem detalls amb la crònica i reaccions

Publicitat