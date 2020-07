"És increïble el que estem fent, però encara queda la final"

El vestidor arlequinat es va tornar a omplir d'eufòria, amb l'únic punt de preocupació d'Aleix Coch, qui va patir una baixada de tensió només acabar la tanda de penals. Després de ser atès en un centre hospitalari va tornar amb el grup i tot va ser un ensurt, producte dels nervis i la calor. El tècnic Antonio Hidalgo reconeixia que "hem hagut de jugar al límit de les nostres forces, hem cregut en tot el que fem i és increïble el que estem fent. Però no ens volem quedar aquí; hem de recuperar forces els dos pròxims dies per arribar en les millors condicions possibles a la final de diumenge".

Una final contra el Barcelona B -guanyador també per penals de la semifinal davant el Badajoz- que es jugarà al Municipal de Marbella a les 20 hores. Hidalgo coneix bé al rival "perquè juga a la nostra lliga i precisament estàvem preparant el partit contra ells abans de l'aturada per la pandèmia". La clau és recuperar-se físicament i el tècnic ho té clar: "descansar, descansar i descansar tot el que puguem. Preparar-se bé, observar vídeos i l'objectiu és arribar bé de cames".

Hidalgo va dir a la prèvia que "ens ho deixarem tot al camp fins a l'últim minut". Gairebé es va complir de manera literal sobre la gespa davant la Cultural Leonesa: "Doncs sí, ho penses i és increïble l'esforç que han fet els jugadors. Amb el 2-1 hem posat cinc jugadors d'atac jugant Lanzarote de mig centre i ha arribat el 2-2. Ho seguirem fent fins al final". El tècnic no podrà comptar amb el capità Ángel Martínez, qui ha vist la vermella per protestar des de la banqueta després de ser substituït. Una baixa sensible.

"Tenia confiança a parar el penal"

Dos protagonistes importants del partit han estat Néstor Querol i Ian Mackay. El castellonec, autor de l'1-0, ha parlat d'un partit "molt igualat, amb ocasions pels dos equips. Hem donat la cara fins al final i hem demostrat l'equip que som". El porter gallec ha estat decisiu a la tanda de penals evitant primer l'eliminació en un llançament clau i després donant el passaport a la següent intervenció: "Tenia confiança a parar-lo. Havia tocat la pilota en tres o quatre que han entrat i sabia que pararia algun. Per sort han estat dos i hem pogut passar".

L'exercici de supervivència que ha demostrat l'equip és fruit, segons Mackay, de "la unitat del vestidor, som realment una família i tots ens ajudem en els moments complicats. Potser la Cultural té millors individualitats, però nosaltres som un gran bloc. Això ens ha permès empatar un partit que molts equips haurien donat per perdut". Ara només queda un pas més cap al futbol professional. El filial blaugrana és l'últim obstacle a Marbella on el Sabadell, per cert, es va acomiadar de la Segona Divisió A la temporada 92/93 per iniciar una llarga travessia pel desert.

