Primeres multes a Sabadell per no portar mascareta

D’advertències a multes. La Policia Municipal ha imposat les primeres sancions per no portar mascareta en l’espai públic: en els últims tres dies ja s’han multat 26 veïns de la ciutat, 24 dels quals només ahir 23 de juliol. Durant les darreres dues setmanes, l’Ajuntament i la Policia Municipal havien advertit de forma preventiva els vianants sobre l’obligatorietat de la mascareta, decretada pel Govern de la Generalitat el passat 9 de juliol. Ara, però, s’ha passat de la pedagogia al compliment estricte de la norma i se sancionarà en cas d’incompliment.

Els més incomplidors, de moment, són els joves, segons explica el tinent d’alcaldessa i regidor de Seguretat, Jesús Rodríguez. A molts se’ls pot veure a les places i parcs de la ciutat sense mascareta. “Els joves no ho acaben de complir i la Policia Municipal hi està a sobre. És un grup on han crescut molt els contagis”, assenyala Rodríguez. Des de l’aixecament de l’estat d’alarma, un de cada quatre contagis (26%) a la Regió Metropolitana Nord l’ha patit una persona menor de 29 anys, pràcticament el doble que durant la desescalada. “Els pares tenen l’obligació de dir als seus fills que han de portar la mascareta”, insisteix Rodríguez, que recorda que ells “també poden portar la Covid-19 a casa”.

La mascareta és obligatòria a Catalunya en tot l’espai públic, amb independència de si es poden complir les distàncies interpersonals. No portar la mascareta implica una sanció de 100 euros per a la persona incomplidora.

Vigilància sobre les terrasses

Les terrasses també han de complir amb la norma. La Policia Municipal també ha començat a sancionar els propietaris de locals que no compleixen amb les distàncies de seguretat entre taules. Els agents han detectat ja diverses terrasses en què s’inclomplia la norma. Des de l’Ajuntament, Rodríguez recorda: “Hem donat el doble d’espai de terrasses als bars per separar taules, no per posar-ne el doble”.

