Relíquies i col·leccionisme

Hi ha qui col·lecciona segells, monedes o bitllets antics. D’altres gaudeixen restaurant mobles antics –sempre conservant l’essència del que és manual–, i alguns, simplement, es meravellen davant dels estils més antics, figures i antiguitats que tenen una història darrere. Per a tots ells, a Sabadell hi ha botigues que mantenen aquesta personalitat.

La Mansarda del Moble: “L’estil nòrdic i línies rectes són tendència”

Des de la Mansarda del Moble, una botiga especialitzada en restauració de mobles que també ofereix cursos i tallers, expliquen que hi ha hagut un petit canvi en el mercat. Fins fa un any, es buscaven estils barrocs i línies corbes. Ara, l’estil nòrdic i les línies rectes marquen tendència. I el gruix de la demanda es troba en taules i cadires. Mireia Parera ho té ben clar: els mobles expliquen històries.

Phildom Domfil: “Hi ha passió internacional per la filatèlia”

Jordi Domingo, de Filatèlia Numismàtica Phildom Domfil, ven més arreu del món que a la seva botiga de Sabadell, que aviat celebra el seu 50è aniversari. “Hi ha passió internacional per la col·lecció de monedes, segells i bitllets”, diu. I és que a la seva botiga es pot trobar qualsevol mena de relíquia, des de pals de golf antics, nines de porcellana, a objectes d’antics artistes. “El valor que té tot això és sentimental”.

Els Encants de Sabadell: “Tornen les màquines d’escriure”

Entrar als Encants de Sabadell és una explosió visual de colors, formes i detalls retro. L’antiguitat més antiga que conserven és un moble xinès de l’any 1840, però el que realment triomfa a la botiga són els mobles bureau, col·leccions de nines, discos i cassetes. “El que ha tornat amb força són les màquines d’escriure, hi ha molta demanda”, apunta Elisenda Ulldemolins, propietària de la botiga.

Els Encants Terrenals: “Oferim especialment pintura catalana”

Els Encants Terrenals treballen a un espai cedit per Ravals Taller (Raval de Dins, 32) i s’han especialitzat en la venda de pintura catalana. “Venem des del Renaixement fins a l’informalisme”, expliquen els propietaris, Maria Boix i Xavi Vendrell. També ofereixen antiguitats, gravats, escultures i pintures per l’amor que tenen a l’art. “L’art a Sabadell mai no hauria de desaparèixer”, considera Boix.

