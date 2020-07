La Síndica de Greuges investiga el funcionament del Servei d’Atenció a la ciutadania de Sabadell

La Síndica Municipal de Greuges, Eva Abellan, investiga el funcionament del Servei d'Atenció a la ciutadania després de rebre queixes sobre la dificultat de contactar amb el 010. Segons informa la Síndica en un comunicat, la dificultat s'estén tant a telèfons mòbils com fixes.

Es tracta del telèfon per a consultes vinculades a Acció Social i que l'Ajuntament va establir com a número de referència durant l'Estat d'Alarma. Així, Abellan ha consultat a l'Ajuntament si ha augmentat els recursos destinats al servei.

Publicitat

De moment, la defensora està a l'espera de rebre la informació, però sospita que "els recursos emprats no han estat suficients" i que "no s'ha garantit l'accés al servei telefònic del 010".

A partir del mateix 14 de març, la sindicatura va rebre queixes pel mal funcionament d'aquest servei, "però s’han continuat allargant fins ara", explica. Assegura que hi ha constància de queixes durant el mes de juny, on encara s’han denunciat puntualment, problemes per l’accés al servei.

Publicitat