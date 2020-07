Exigim un Rodal net

Un dels temes estrella durant el confinament per la Covid-19 ha estat l’exuberància que ha mostrat la naturalesa en absència d’interacció amb els humans. Al D.S. hem dedicat pàgines i pàgines a la qüestió (fins i tot alguna portada molt celebrada) i alguns dels col·laboradors d’opinió han demanat una limitació intensa de l’accés dels ciutadans als entorns naturals; molt especialment els més protegits. No estem a favor d’aquesta posició, perquè som optimistes i pensem que l’accés i el gaudi de la natura condueix necessàriament a respectar-la i cuidar-la. Dissortadament, però, la realitat contradiu sovint els optimistes.

I el lamentable estat de neteja del Rodal -després d’un dia festiu- n’és l’exemple perfecte. Cal educar en el respecte per la natura, ja que és essencial per construir una societat de futur que valgui la pena. Però mentre aquest procés de conscienciació i educació no tingui els efectes desitjats és necessari exigir als ciutadans el compliment de les normes cíviques més elementals quan es trobin al medi natural. Exigir -per si no queda clar- vol dir controlar, perseguir i multar. I això és feina de l’Ajuntament i les administracions implicades en la gestió i manteniment dels espais naturals de Sabadell. Els sabadellencs tenim dret a gaudir d’un entorn natural net i cuidat, ja sigui pel civisme dels veïns o per l’eficàcia de l’Administració.

