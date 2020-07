L'Ajuntament reforça el control sobre el mal ús de les escombraries

L’empresa concessionària de la recollida de residus Smatsa i l’Ajuntament de Sabadell reforcen el control sobre el mal ús de les escombraries. Ho faran analitzant l’ús indegut dels contenidors per part dels comerciants. Fonts d’Smatsa expliquen que en el moment que es recull una bossa de residus comercials fora del contenidor en qüestió, s’analitza davant d’un funcionari per esbrinar a quin comerç pertany.

Segons el tinent d’alcaldessa Jesús Rodríguez, “ja s’estan fent visites personalitzades a comerços quan es detecta un ús indegut de les instal·lacions”. Una de les accions que preveu la campanya de sensibilització és aturar la proliferació de residus al carrer.

Però no l’única. “Estem reforçant les inspeccions de la via pública, analitzem contínuament les més de 1.200 parades per si cal la instal·lació de més contenidors”, enumera Rodríguez. En aquest sentit, avança que pròximament s’incorporarà informació dels residus que cal abocar a cadascuna de les bústies de recollida pneumàtica​. Passada aquesta primera fase de sensibilització, el regidor assegura que “aviat” es començaran a aplicar procediments sancionadors per acabar amb l’incivisme.

Publicitat

Els comerciants responen

A la cara B es troben els comerciants, que s’excusen assenyalant la “ineficàcia” del servei de neteja i demanen que la freqüència de recollida sigui més alta. “Com ho fem, si ens ho trobem sempre ple?”, es pregunten indignats comerciants de la Rambla. La Montse, que regenta una botiga de roba, lamenta que les escombraries del carrer de Jardí estan a vessar “dia sí, dia també”. “Hem de tornar amb la bossa?”, es pregunta Josep, un altre comerciant.

Aquesta petició també es trasllada al polígon industrial de Gràcia. Des del carrer del Pare Fita un treballador lamenta que els contenidors “sempre” estan plens: “Així és impossible reciclar!”.

Publicitat