Creixen un 42% els usuaris del Rebost Solidari

Creix la necessitat bàsica, però en un escenari menys pessimista que preveia l’Ajuntament de Sabadell a l’abril. Acció Social es preparava per triplicar les ajudes de cara al mes de juny. El número d’usuaris del Rebost Solidari ha crescut un 42% respecte el març, fins assolir un total de 2.700 famílies per causes directament vinculades a la Covid-19. Un augment que s’ha fet notar durant els mesos de maig i juny, però que s’ha estabilitzat al juliol.

“No estem en el pitjor escenari que havíem previst, però hem d’estar atents a l’evolució dels propers mesos”, destaca el regidor d’acció social, Eloi Cortés. La regidoria pronosticava que, al ritme que evolucionava la demanda, al juny haurien d’atendre 3.200 famílies al Rebost. De fet, les perspectives són encara incertes també pel president del Rebost Solidari de Sabadell, Santiago Fuentemilla.

“Estem a l’expectativa del que vindrà, hem tingut un primer impacte, un increment sobtat de famílies i, tot i que ara s’ha estabilitzat la demanda, hem d’estar preparats de cara al setembre”, considera Fuentemilla, que avança que “el Rebost està al límit de les seves possibilitats”. Tant l’Ajuntament com la mateixa entitat fixen la mirada en un possible nou increment en retornar de les vacances d’estiu.

Més prestacions d’urgència social

Les prestacions d’urgència social que aporta l’Ajuntament (independent dels lots alimentaris que facilita el Rebost) també han augmentat en els darrers mesos. Del 16 de març al 15 de juliol s’han atès 2.274 famílies només en necessitats bàsiques d’alimentació.

“El Rebost és un lot complementari, en cap cas proporciona tots els aliments frescos que una família necessita”, explicava Fuentemilla. Amb aquesta prestació, que s’ha quintuplicat respecte del mateix període de l’any passat (484), es pretén compensar les necessitats d’alimentació a les famílies que ho requereixin.

