L'hotel Verdi acollirà persones amb PCR positiu

El Departament de Salut ha activat l'hotel Verdi de Sabadell com a equipament social, on s'acolliran, a partir d'avui mateix, persones a qui les proves PCR hagin donat un resultat positiu. Es tracta de persones que no puguin fer un aïllament domiciliari correcte, donat que, entre d'altres circumstàncies, convisquin amb diverses persones.

L'equipament està gestionat pel Parc Taulí de Sabadell, i donarà servei a tot l’àmbit de la Regió Sanitària Metropolitana Nord. En total es dona cobertura al Vallès Occidental, l'Oriental, els municipis del nord del Barcelonès i la meitat sud del Maresme.

Publicitat

Actualment disposa de 10 habitacions i, en funció de les necessitats, s’aniran obrint progressivament fins a un màxim de 70. Fonts del departament assenyalen que per minimitzar el risc de contagi de la Covid-19, "cal recordar la importància de mantenir la distància interpersonal, la higiene de mans freqüent i l’ús de la mascareta, així com evitar les reunions socials amb moltes persones i en llocs tancats".

La mesura se suma a la instal·lació de carpes per fer proves PCR a Sabadell, Terrassa i Ripollet.

Publicitat