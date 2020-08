Les carpes PCR obren amb retard i molta cua

Una ciutat funciona quan la ciutadania respon a crides com la d’aquest dijous als barris del sud. Desenes de persones han fet cua des d’abans de les 8 del matí a les carpes que el Departament de Salut ha instal·lat a la plaça Picasso i a la de les Termes, una zona de Sabadell on s’ha detectat un augment de casos de Covid-19 sense un nucli en concret.

Les carpes s’han instal·lat des d’aquest dijous i fins dissabte, i tenen previst atendre els veïns per fer-los proves PCR de 8.30 a 13 h i de 17 a 21 h. Tot i això, avui la posada en marxa ha arrencat amb retard, i no ha estat fins les 9.45 h quan Maite Mora, la primera de la fila, ha pogut entrar.

“He vingut a les 7.45 h perquè he d’anar a la feina, ahir em vaig assabentar a través de la farmàcia, i trobo que és una oportunitat per saber si tenim el virus”, assenyala. De fet, li preocupa el fet que pugui contagiar els seus pares, que ja són grans, o els companys de feina. En veure que la cosa anava per llarg, ha decidit avisar els seus caps: “Espero que ho entenguin, és per la seguretat de tots”, apuntava des de la cua.

Altres veïnes, com la Rosario Porras, que viu a tocar del CAP Sud, tampoc ha perdut el temps. “Ahir era al Lidl del passeig Comerç i a mig matí ens van fer fora a tots perquè un dels treballadors havia donat positiu en Covid-19, el supermercat va tancar i jo vaig començar a tenir molta por”, relata.

Fonts municipals han confirmat aquesta situació, i han apuntat que després de desinfectar les instal·lacions, avui mateix aquest establiment tornaria a obrir portes.

Fumadora i amb bronquitis, Porras no les té totes, per aquest motiu ha optat per llevar-se ben d’hora i fer la cua. “Mira fins on arriba, si dona la volta a la plaça”, detallava mirant enrere. Personal del CatSalut i de Creu Roja s’han encarregat en tot moment d’organitzar la fila i, sobretot, garantir la distància de seguretat.

Certes dificultats en l’organització interna de la carpa ha fet, però, que la instal·lació obrís una hora i quart més tard del que estava previst, amb una calor que tot i ser primera hora del matí ja era intensa, en una plaça com la Picasso, on no hi abunden els arbres. Això ha desesperat part dels presents, que han fet un pèl de cridòria per demanar més agilitat a l’hora de moure la cua.

Fins el lloc també s’hi ha desplaçat l’alcaldessa accidental, Marta Morell, juntament amb la regidora de districte, Mar Molina, la de Salut, Sonia Sada, i la tinenta d’alcaldessa Montse González. “Cal fer una crida ciutadana perquè es vinguin a fer les proves, en aquest barri de la ciutat hi ha un rebrot, això és sabut, i és important poder detectar els casos asimptomàtics”, ha detallat Morell en declaracions al Diari de Sabadell.

Tot i l’espera que calgui fer, amb un sol de justícia i calor digne dels millors mesos d’agost, poder marcar la traçabilitat del virus en aquest barri pot ajudar a delimitar els focus d’infecció i evitar que els casos incrementin, aplicant mesures a petita escala que han de permetre no haver de dur-ne a terme de més intensives.

