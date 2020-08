Sanitat registra 4.507 nous positius per Covid-19 a Espanya i 28.503 morts, tres més que dijous

El Ministeri de Sanitat ha registrat 4.507 nous positius per Covid-19 a Espanya en relació amb el total de casos confirmats aquest dijous. Segons l'últim informe, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 314.362 casos confirmats per proves diagnòstiques. D'aquests, 1.895 s'han diagnosticat el dia anterior.

L'informe no suma els positius de l'Aragó, la CCAA que més n'estava notificant els darrers dies, per problemes tècnics. Amb aquesta absència és Madrid qui notifica més diagnòstics el dia previ, amb 567, seguida del País Basc (403) i del País Valencià i Andalusia, amb 158, respectivament. Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 28.503 el total de morts per coronavirus a tot l'Estat espanyol, tres més que aquest dijous.

Segons l'últim informe, hi ha hagut 16 defuncions en els últims set dies, tres a Catalunya. En l'última setmana hi ha hagut 677 hospitalitzacions i 46 ingressos en UCI.

Hi ha hagut 37.537 casos diagnosticats en els últims 14 dies a tot Espanya i 20.680 en els darrers set. Per inici de símptomes, s'han diagnosticat 11.194 casos en els últims 14 dies i 3.273 en la darrera setmana.

L'Aragó, que era la CCAA que més diagnòstics recents estava notificant, no ha carregat dades per problemes tècnics i, d'aquesta manera, és Madrid qui més n'ha registrat (567). La segueix el País Basc amb 403 i el País Valencià i Andalusia amb 158, respectivament. Catalunya en notifica 113 i Navarra 108.

Des de l'inici de la pandèmia, a Catalunya s'han confirmat 85.970 casos per proves diagnòstiques. És l'autonomia amb més positius confirmats acumulats. 113 el dia previ, 11.573 en els últims 14 dies i 5.004 en els darrers set. Per inici de símptomes, se n'han diagnosticat 3.816 en els últims 14 dies i 904 en la darrera setmana.

En el total de defuncions, n'hi ha tres més que aquest dijous. De les 16 que hi ha hagut en els últims set dies, quatre s'han produït Madrid i tres a Catalunya.

Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 127.954 hospitalitzacions, 677 en els últims set dies. D'aquestes, 160 s'han produït a l'Aragó i 127 a Madrid. A Catalunya, 62.

En relació a les UCI, des que va començar l'epidèmia hi ha hagut 11.853 entrades, 46 en els últims set dies. D'aquestes, set han estat al País Valencià i Madrid, respectivament. A Catalunya, 5.

