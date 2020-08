Entitats animalistes exigeixen més recursos pels rescats

Una gossa abandonada, sense xip i desorientada. El passat 4 d’agost, la Policia Municipal va haver-la d’acollir a la seva comissaria, a l’espera de traslladar-la a la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell. Però la gosseta es va escapar i, hores més tard, apareixia morta.

Aquesta història és la que ha dut a l’associació Brigada Animal a denunciar públicament “la mala gestió” de l’Ajuntament de Sabadell i a exigir millores en el rescat municipal; unes reivindicacions que ja havien manifestat a la taula de Benestar Animal de Sabadell del febrer d’aquest mateix any.

“Això no hagués passat si tinguéssim unes instal·lacions adequades, amb gàbies, com ja hem proposat en nombroses ocasions”, explica una de les fundadores de l’associació, Alba Bernabéu, que lamenta que “no hi ha els mitjans adequats pel rescat animal”. Hi coincideix Sílvia Carbonell, presidenta de l’entitat Propietaris de Gossos de Sabadell: “És una lluita que portem anys exigint”, afirma.

Publicitat

La demanda de les dues organitzacions passa per què “s’instal·li un sistema coherent per mantenir els animals”, i aposten per “la compra de gàbies d’acollida”. De fet, mentre l’actual sistema “només permet que hi hagi un sol gos a les instal·lacions, la construcció de les gàbies permetria donar cabuda fins a tres animals”, asseguren les associacions.

Més espai pels gossos

Una altra de les reivindicacions de les associacions animalistes és aconseguir més espai i millor manteniment de les àrees de gossos de la ciutat. “És irrisori que l’espai que es destina als animals en el Parc del Nord, per exemple, 1487 metres quadrats del total de 17,5 hectàrees”, exposa Bernabéu. De la mateixa manera, exigeixen que hi hagi un bon manteniment de les zones habilitades pels cans. “La neteja i manteniment de les àrees de gossos és una qüestió de seguretat pels animals”, demanen.

La regidora de Benestar Animal, Marta Morell, ha exposat al D.S. que no farà declaracions sobre aquestes demandes fins la setmana vinent.

Publicitat