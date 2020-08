Marta Morell respon a les entitats animalistes: "Volem fer dues àrees de gossos per districte"

La regidora de Benestar Animal, Marta Morell, avança que preveu acabar el mandat amb 14 àrees de gossos més, dues per cada districte de Sabadell. D'aquesta manera respon a les demandes de les entitats animalistes i desmenteix que els projectes que van iniciar-se durant el mandat anterior estiguin en el punt zero. "Des del govern, hi ha un compromís clar pel benestar animal, el pressupost 2020 ja contempla aquestes àrees consensuades a les taules de benestar animal", ha expressat Morell, malgrat encara no s’han fet públic els llocs.

De fet, una de les grans reivindicacions de les associacions animalistes és aconseguir més espai i millor manteniment de les àrees de gossos de la ciutat. “És irrisori que l’espai que es destina als animals en el Parc del Nord, per exemple, 1487 metres quadrats del total de 17,5 hectàrees”, exemplificava Alba Bernabeu, una de les fundadores de Brigada Animal.

Dos 'urban dogs' com a prova pilot

De moment, la regidoria continua en converses amb entitats animalistes i associacions de veïns per concretar les ubicacions d'aquestes àrees. De la mateixa manera, avança que està previst instal·lar dos urban dogs a Sabadell: "Són unes fonts que instal·larem a dues places de Sabadell. Aquesta instal·lació atrau els gossos perquè hi facin les seves necessitats", ha indicat la tinenta d'alcaldessa, que considera que és una forma de potenciar el civisme i la convivència entre animals i persones.

La instal·lació dels urbans dogs és una prova pilot a Sabadell que està registrat al pressupost 2020. "Malgrat que el pressupost s'ha vist alterat, aquestes inversions no canviaran", assegura la regidora.

