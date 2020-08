Acord per rescindir el contracte de David Acedo

El Centre d'Esports Sabadell (CES) rescindeix el contracte del migcampista David Acedo. Segons ha informat el club, ja s'ha arribat a un acord per a la desvinculació del jugador, després de dues temporades vinculat al Centre d'Esports. Acedo, però ha jugat cedit a la Unió Esportiva Prat a la segona volta de la temporada 19/20 fins al final.

Acedo va arribar com una de les apostes sub-23, procedent del Vilafranca, amb Toni Seligrat al capdavant. Només ha intervingut en cinc partits amb el conjunt arlequinat (La Nucía, Llagostera, Olot, Ejea i Cornellà), sumant un total de 51 minuts. El jove es va formar en les categories inferiors de la EF Gavá, on va coincidir amb Pol Gómez, i va passar en edat juvenil al CF Damm, on també va compartir vestuari amb un altre dels sub-23 de la plantilla, Joan Castanyer.

El CE Sabadell torna a engegar motors

CE Sabadell engega motors aquest dilluns amb tota la prevenció possible. Dilluns s'efectuaran les proves PCR i les revisions mèdiques de la plantilla abans de preparar-se per la nova temporada, marcada per l'ascens. Així, s'iniciaran entrenaments individuals, tal com estipula el protocol de La Liga.

L'equip d'Antonio Hidalgo haurà de sotmetre's a les proves PCR dilluns a la Nova Creu Alta i els futbolistes arlequinats hauran de sotmetre's també a les pertinents revisions mèdiques a l'Hospital Universitari General de Catalunya. Els entrenaments, doncs, no s'iniciaran previsiblement fins dimecres, un cop obtinguts els resultats de les proves, segons informa el club. Els exercicis no faran de forma individualitzada fins a obtenir els resultats d'un segon test PCR programat per La Liga a finals de setmana.

