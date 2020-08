El protocol per al nou curs inclou PCR als contactes dels positius i tancar escoles a partir de dos casos

El Departament d'Educació ha presentat aquest dijous el protocol d'actuació davant de casos de coronavirus als centres educatius per al curs 2020/21, que comença el proper mes de setembre. S'hi contempla fer proves PCR als sospitosos de tenir Covid-19 i als seus contactes si aquesta prova surt positiva, l'ús de la mascareta excepte durant la classe amb el grup estable i el tancament de centres a partir de dos casos separats.

Per aplicar el protocol correctament, es formarà els equips directius i s'assignarà un centre d'atenció primària (CAP) i un sanitari de referència a cada escola o institut. El conseller Josep Bargalló ha declarat que “hem d’estar preparats per afrontar les incidències amb la màxima seguretat" i ha assegurat que "tenim les eines per tractar els casos degudament”.

El document concreta la forma d’actuar per part dels directors de cada centre, que seran els responsables de coordinar i gestionar dins del centre educatiu, i s’estableix el paper dels diferents actors que participaran en el procés, tant per part de l’administració educativa com sanitària.

Així, les direccions de tots els centres educatius rebran a finals d’aquest mes l’assignació d’un CAP de referència i l’assignació d’un personal sanitari de referència.

