El Sabadell jugarà contra la SD Huesca en el primer partit de pretemporada

El Sabadell ja comença a escalfar motors per la tornada al futbol professional: l'equip arlequinat jugarà el primer amistós de pretemporada el proper diumenge 30 d'agost a les 18.30h contra la SD Huesca, que acaba d'ascendir a Primera Divisió. Segons ha informat el CE Sabadell, el partit tindrà lloc a les instal·lacions de Royalverd, a La Vall d'en Bas.

El partit es disputarà, com fins ara, a porta tancada. De fet, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, advertia fa uns mesos que la intenció del govern estatal és que els partits se celebrin a porta tancada fins a 2021. No obstant, el Ministerio de Cultura y Deporte encara no ha comunicat de forma oficial aquesta decisió.

