Tres accidents de trànsit en un dia a Sabadell

Un atropellament i dos accidents de trànsit a Sabadell en només un dia. Segons informa la Policia Municipal, ahir al matí un turisme va atropellar un home de 37 anys mentre creuava el carrer de Puig i Cadafalch. L'home, que no creuava per un lloc habilitat per fer-ho, va ser traslladat al Taulí per una ambulància del SEM.