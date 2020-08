Els Bombers reben 44 avisos al Vallès Occidental en dues hores derivats de les fortes pluges

Els Bombers de la Generalitat han rebut 44 avisos al Vallès Occidental per incidències derivades de les fortes pluges, tots ells entre les 18 h i les 19.45 h d'aquest diumenge i 30 dels quals a Sabadell. L'episodi de pluges, pel qual Protecció Civil ha activat en fase de prealerta el pla Inuncat, ha provocat sobretot caigudes d'arbres o avisos per acumulació d'aigües. El 112 ha rebut 91 trucades per incidències, sobretot a Sabadell, Terrassa i Sant Quirze del Vallès. Protecció Civil també ha alertat que des d'aquesta matinada fins a primera hora de la tarda del dilluns es preveuen precipitacions que poden superar els 20 l/m2 en 30 minuts a les comarques del litoral de Tarragona i de les Terres de l'Ebre.

Segons el Meteocat, a Vallès Occidental la tempesta d'aquesta tarda ha estat d'intensitat torrencial. Fins a les 19.30 h s'han acumulat 55,8 mm a l'estació meteorològica de Sabadell. També a Sabadell s'ha registrat una ratxa màxima de vent de 93 km/h.

A més, a causa de les pluges un tram de la C-58 a Sant Quirze del Vallès s'ha inundat durant prop de mitja hora a un quart de vuit del vespre.

