Enderrocaran un edifici històric del Passeig

Les obres per enderrocar l’edifici del passeig de la Plaça Major 15-19 començaran “aviat”, segons apunten fonts de l’empresa que s’encarregarà de la demolició, Enderrocs ENMU, amb seu a Sant Quirze. Els darrers dies s’han fixat els cartells de l’empresa que farà l’enderroc a la façana de l’edifici i ara s’espera que la propietat decideixi la data d’inici de les obres. Es tracta del bloc amb locals comercials –ara tancats– a la planta baixa situat a la cantonada amb la travessia de l’Església, just davant de l’entrada a l’estació dels FGC.

Després d’anys d’estar abandonat, finalment s’ha acordat que l’enderroc sigui total i algunes fonts apunten que es podria conservar una volta catalana que hi ha al subsol. Segons les mateixes fonts, en principi la resta de l’edifici no té un valor patrimonial destacable que calgui preservar. Es tracta d’un bloc de planta baixa i tres pisos amb diverses finestres i balcons.

L’enderroc arriba anys després que l’immoble quedés buit i comencés la seva degradació, malgrat que s’hi hagin posat xarxes per evitar que alguns elements de la façana es puguin desprendre, caure al carrer i provocar danys personals o materials.

Abant i Costa, els últims

Abans d’arribar a aquest escenari actual, l’últim negoci que hi quedava, Abant Joiers, es va traslladar fa uns anys uns metres més amunt, al número 48, a la vorera del davant. Els joiers ocupaven un dels dos locals de la planta baixa de l’edifici, juntament amb l’Estanc Costa, que ocupava l’altre i fa uns anys també es va traslladar mínimament, al número 25. Així, l’edifici quedava completament buit, a l’espera de definir-ne uns nous usos que de moment es desconeixen.

A tocar de la Casa Bella

L’edifici que desapareixerà és conegut per sabadellencs de moltes generacions. Si més no, tothom hi ha passat alguna vegada. Al seu davant, abans hi havia la popular Casa Bella, de confecció de gènere i punt, on ara hi ha una sabateria.

Aleshores, aquell racó formava part de l’antic pedregar del bell mig de la ciutat, que va ser enrunat l’any 1948 per ajuntar el passeig de la Plaça Major amb la Rambla i obrir així un nou espai al centre del municipi.

