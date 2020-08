Allò que escrivia amb 15 anys ara és un poemari

Escrits des de l’amor. I de la innocència, pròpia de l’adolescència i la joventut. No debades, són versos que Elisabet Cruz va guixar al paper quan tenia 15 anys i endavant. Ara en té 28.

El resultat és un recopilatori titulat Escríbeme el arte, que Cruz acaba de publicar amb l’editorial Círculo Rojo. A Sabadell, es pot trobar a les llibreries Paes (la Concòrdia) i La Llar del Llibre (Centre), així com a Internet.

“Són històries que he anat escrivint i guardant des de petita”, explica Cruz. L’any passat, aprofitant el temps lliure que li va oferir una baixa laboral, va agrupar els textos i va corregir i reescriure algunes de les peces. Sense anul·lar els matisos propis d’un escrit amb 15 anys, però donant-li forma.

El prisma de l’amor

Publicitat

El resultat és un poemari que parla, especialment, de l’amor. De tots els colors de l’amor: l’amor des del dolor, l’amor propi, l’amor innocent... També es percep una reivindicació de la terra i la consciència pel medi ambient. “La meva mare em deia que ho ajuntés i publiqués un llibre, i mira: m’hi he llançat”, indica Cruz, qui treballa en l’àmbit audiovisual a Mediapro. Tanmateix, Escríbeme el arte s’hauria d’haver publicat al març. La pandèmia va posposar el llançament i, fins i tot, s’ha emportat la presentació física del llibre a Sabadell, fet pel qual l’ha acabat fent mitjançant l’aplicació Instagram (signe dels temps que vivim).

A més, en la confecció d’aquest llibre hi han col·laborat dos sabadellencs més, amics de la mateixa Cruz. Per una banda, la maquetació i el disseny de la portada és obra d’Àlex Beltran (conegut com a Lion Billar), mentre que les il·lustracions interiors venen a càrrec de Nadine Heitmeier Garcia.

El prisma de l’amor

Actualment, Cruz es troba escrivint el seu segon poemari, que segurament publicarà cap al 2021. Així mateix, és membre del grup de poesia Tren d’Alba de Sabadell. Podeu trobar més textos al seu perfil d’Instagram (@elicruzeme).

Publicitat