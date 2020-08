Cap a un nou model energètic

Aquest estiu és difícil evadir-se de les informacions sobre rebrots i les mesures per contenir els contagis de la Covid-19. De fet, a Sabadell s’han fet proves PCR durant dos dies a joves d’entre 15 i 35 anys. Enmig d’aquesta actualitat monotemàtica, hem trobat una notícia positiva. Sabadell és la quarta ciutat de Catalunya en el nombre de sistemes d’autogeneració d’energia fotovoltaica. És una posició que li pertoca pel nombre d’habitants. I és cert que és un sector que va a l’alça a la ciutat des que l’any 2019 es va eliminar l’impost del sol.

A més, l’Ajuntament hi ha contribuït amb la bonificació del 50% en el pagament de l’IBI durant cinc anys. Per tant, no és d’estranyar que durant el confinament no s’aturessin les instal·lacions, i a més amb l’arribada de l’estiu –amb més hores de sol– aquesta demanda ha repuntat. Els sabadellencs i les empreses de la ciutat –a través de la Cambra de Comerç–, doncs, estan fent un pas endavant per canviar el model d’autoconsum energètic que beneficiarà el medi ambient. I de retruc, s’aconsegueix un estalvi que en temps de crisi pot ser clau per a famílies i pimes.

