Descobrint l’art urbà a cada pas

En parets de pàrquings, mitgeres o persianes, Sabadell comença a tenir un ampli repertori de grafits artístics pels seus carrers. Trobar-los pot arribar a ser una afició, com és el cas de la sabadellenca Neus Colomer, aficionada a localitzar-ne cada cop que surt a passejar. “M’agrada buscar-los”, reconeix, afegint que el tigre que ocupa la pàgina “va ser una sorpresa, no me l’esperava”, en un local de l’avinguda Alcalde Moix.

“El trobo super ben fet, molt gran, m’encanten els felins, la mirada, la llum i ressalta molt. Crec que és difícil no mirar-lo”, explica. Està enamorada dels grafits artístics, no els que són simples signatures. Li agraden aquells que “donen color a la ciutat, que sigui un dibuix bonic i que pensi que val la pena compartir-lo”. Aquest grafit el signa @somilluminart i se suma als que ja hi ha a la ciutat de Werens o Badsura, entre altres.

